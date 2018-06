Dopo oltre due anni di indagine, a Monopoli un uomo è stato denunciato a piede libero. Tutto è iniziato a gennaio 2016, quando un’anziana donna ha ricevuto la chiamata da un sedicente avvocato che la informava di un incidente stradale subito dal figlio.

Alla donna, il finto avvocato ha prospettato diversi problemi se non avesse provveduto a racimolare denaro contante o addirittura dell’oro per risolvere velocemente i guai giudiziari del figlio, che nel frattempo le era stato indicato come ricoverato in ospedale.

Il casuale e provvidenziale ritorno a casa del coniuge accompagnato da figlio ha evitato che la donna consegnasse a un “segretario” quanto racimolato nel frattempo, da cui la decisione di sporgere denuncia.

Grazie al numero di telefono da cui è partita la chiamata, le indagini del Settore Anticrimine della Polizia di Monopoli, sono risaliti a un pluripregiudicato di 29 anni, napoletano, pronto ad incassare le commissioni. L’uomo è risultato coinvolto anche nell’operazione denominata “Sciacallo” condotta dalla Polizia di Stato a La Spezia. Sono in corso indagini per identificare i complici coinvolti nella truffa fuori regione.