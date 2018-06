Grande paura questa mattina a Locorotondo: un fulmine, uno dei tanti caduti in provincia durante i forti temporali, si è abbattuto su una palazzina in via Francesco Corrente. Fortissimo il boato ma fortunatamente non si registrano feriti fra i residenti.

Ingenti, però, i danni. La saetta ha bruciato completamente l’impianto elettrico e alcuni elettrodomestici, in particolare un frigorifero. I danni ammonterebbero ad almeno 10mila euro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Putignano e i Carabinieri del nucleo radiomobile di Monopoli.