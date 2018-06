Tanto spavento, ma per fortuna sembra niente di più. Una bambina che stava gironzolando con gli amichetti in bicicletta è stata investita quest’oggi a Casamassima, in via don Gaetano Grandolfo davanti all’asilo “Bruno Ciari”, chiuso da qualche giorno.

Stando a una prima ricostruzione, la piccola sarebbe sbucata all’improvviso da una traversa, la brusca frenata dell’auto non è riuscita a impedire l’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale Miulli per sottoporla a tutti gli accertamenti. Al momento la prognosi non è ancora nota, ma le sue condizioni non desterebbero alcuna preoccupazione.

L’uomo alla guida si è immediatamente fermato per accertarsi delle condizioni di salute della piccola. Agli agenti di Polizia Locale, arrivati e eseguire i rilievi, ha fornito tutte le spiegazioni sull’accaduto.