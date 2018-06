Attimi di panico a San Girolamo al civico 31 di strada San Girolamo dove nel garage di un complesso residenziale è scoppiata un’auto. Tre i boati sentiti dai residenti fuggiti immediatamente in strada per mettersi al riparo.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e l’autobotte nel tentativo di avere ragione sulle fiamme. Una fitta colonna di fumo nero si è alzata nel cortile interno dei palazzi visibile anche dall’esterno.

Grande apprensione per chi non riesce a contattare i propri cari, seppure non sembrano esserci feriti. Non sappiamo se altre macchine sono state coinvolte dall’esplosione.

