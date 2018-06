Ieri mattina, durante un ordinario servizio controllo del territorio, il personale della Polizia Locale di Bari ha tratto in arresto, un 19enne del Gambia sorpreso nei giardini della centralissima piazza Moro a spacciare in pieno giorno.

Alla vista degli agenti, il 19enne intento a spacciare, si è dato alla fuga, interrotta poco dopo in via Sparano. Oltre al reato di cessione di sostanze stupefacenti, il soggetto dovrà rispondere per il rifiuto di declinare le proprie generalità e per lesioni a pubblico ufficiale. Durante l’arresto è stato recuperato anche del denaro contante, a pari all’incirca a 70 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

Il fermato, non in regola con il permesso di soggiorno, è risultato essere già deferito all’Autorità Giudiziaria in data 03.02.2018 per “rissa” e precedentemente, in data 22.01.2018, dichiarato in arresto per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in flagranza di reato.

Tratto in arresto, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 19enne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.