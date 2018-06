Non solo le blatte hanno rischiato di affogare ieri, quando la città si è ritrovata sott’acqua come se fosse stata Venezia. I canali di scolo pieni hanno portato in superficie anche i topi, che a Bari hanno appellativi molto meno eleganti e che richiamano la professione più antica del mondo, come si può ben sentire nel video che pubblichiamo.

Fatto sta che uno di loro, un esemplare dalle dimensioni ragguardevoli, ha cercato riparo in un locale all’asciutto, ma è stato gentilmente invitato ad andarsene con la ramazza. All’animale non è rimasto altro da fare che cercare un altro luogo dove attendere la fine del nubifragio.