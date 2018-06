La pioggia che si è abbattuta su tutta Bari e continua a flagellarla da ore sta causano notevoli disagi non solo alla viabilità. La quantità eccezionale di acqua caduta, abbondantemente annunciata, ha allagato il piano terra di numerosi stabili in diversi quartieri.

In via Vincenzo Rogadeo, per esempio, nel quartiere Libertà, si è allagata la strada e tutto il piano terra. Una famiglia si è ritrovata la casa allagata, l’acqua ha invaso la cucina e il bagno, col risultato che il mobilio è tutto fradicio. Divano, tavolo e sedie sono purtroppo da buttare. Solo parte della cucina è recuperabile. Padre, madre e figli grandi sono stati aiutati dagli altri condomini a tirare via un po’ d’acqua.

Al quartiere San Paolo, in via Molise, il livello dell’acqua è arrivato fino alle ginocchia, l’androne dello stabile al civico 9 è completamente invaso, con tutto quello che comporta in termini di disagi e danni alle abitazioni. Viale Europa, principale arteria di collegamento col resto della città, è diventato impercorribile, con le auto ferme in mezzo alla strada.

Anche le zone centrali della città non sono state risparmiate, in canali di scolo non sono assolutamente riusciti a smaltire la pioggia. L’incrocio tra via Abbrescia e corso Sonnino, per esempio, è risultato impraticabile, negozi quali il fruttivendolo e il tabaccaio sono stati invasi dall’acqua che si è accumulata persino sui marciapiedi.

casa allagata in via Rogadeo 1 di 13