La pioggia che si è abbattuta nelle ultime ore sulla città ha avuto delle conseguenze davvero inaspettate per i residenti di Fesca. L’alto livello raggiungo dall’acqua ha messo in fuga una “colonia” di blatte, che per cercare riparo ha trovato una via di fuga arrampicandosi sui muri dei palazzi. Le foto si riferiscono alle case popolari che affacciano sul lungomare IX Maggio, alcuni inquilini se le sono viste arrivare all’improvviso. La cosa non ha fatto certamente piacere.

