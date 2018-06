Il violento temporale che questa mattina ha colpito Bari sta creando allagamenti e forti disagi alla circolazione in città: chiusi i sottopassaggi di Santa Fara e via Quintino Sella (Nel video un autobus dell’Amtab lo attraversa) mentre il traffico è fortemente rallentato sia in città sia sulla statale 16. In direzione Sud lo svincolo Palese è stato chiuso proprio a causa della pioggia. Si registra una coda lunga almeno 5 chilometri.

La zona più colpita sembra essere quella della Fiera dove l’acqua arriva fino ai fanali delle auto. Allagata anche il lungomare di San Girolamo.

