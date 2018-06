Incidente in corso Mazzini. Il conducente di una Ford Ka ha sbandato contro tre auto parcheggiate, una Clio, una Peugeot 206 e una Lancia Ypsilon, per poi terminare la sua corsa su un uomo in sella alla sua Vespa, i motivi per cui ha perso il controllo della macchina non sono ancora chiari.

Il conducente del mezzo, forse per lo spavento, ha abbandonato l’auto dandosi alla fuga. Le Forze dell’Ordine non escludono che si possa trattare di un tentato furto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e gli uomini del 118 per soccorrere il centauro ferito.

1 di 3