Nella classifica delle cose assurde Bari è certamente in vetta o almeno nelle posizioni di testa. L’idea di fare le cose un po’ come capita evidentemente sta diventando un modus operandi. Dopo gli attraversamenti pedonali incompleti, ora tocca alle strisce blu per delimitare i parcheggi a pagamento.

Le foto sono state scattate al civico 183 di via Ravanas, nel quartiere Libertà. A ben guardare, la sosta è a pagamento in tutta la strada, in quel punto preciso, però, verosimilmente è stato necessario dare una ripassata a causa del rattoppo al manto stradale.

Visto il pessimo stato della segnaletica, scolorita al punto da essere tornata bianca, per quale motivo non è stato deciso di ridipingerla del tutto? Era forse finita la vernice? Mistero.

