Non si sa ancora l’esito dell’autopsia, ma non sembrano esserci dubbi: Rosalba Messeni Nemagna, la “Signora del Petruzzelli”, sarebbe morta a 62 anni in seguito a cause naturali.

Il magistrato ha dato il via libera per la celebrazione delle esequie.

I funerali di Rosalba Messeni Nemagna si svolgeranno lunedì 4 giugno, alle ore 15, nella chiesa di Sant’Antonio, in piazza Luigi di Savoia.