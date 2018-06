Ieri mattina la Polizia di Stato ha arrestato Roberto Ortalizio, 27enne barese incensurato, per detenzione illegale di una pistola clandestina con matricola abrasa e sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno perquisito l’abitazione del giovane, situata nel borgo antico, nella quale hanno trovato, nascosta nell’armadio della camera da letto sotto alcuni vestiti, una pistola clandestina con caricatore.

In cucina invece hanno trovato hashish in stecche, per il peso complessivo di quasi mezzo chilo, e 9 involucri di cellophane, contenenti cocaina, per il peso complessivo di circa 10 grammi.

In un cassetto, inoltre, l’uomo conservava materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione, numerose bustine, una matassina di nastro adesivo ed alcuni guanti in lattice.

Tutto il materiale è stato sequestrato. L’uomo, arrestato per detenzione di pistola clandestina e di munizionamento illegalmente detenuto e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, si trova ora in carcere.

