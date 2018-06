Tra pochi giorni finisce la scuola e, come ogni anno, è il momento di fare alcuni resoconti. Tra gli insegnanti e l’andamento scolastico, i genitori pensano anche alla sicurezza dei propri figli.

Questo è il caso di un papà che da troppi mesi ha notato la mancanza di agenti della Polizia Locale all’esterno della scuola elementare Carrante, a Poggiofranco, negli orari di entrata e uscita.

“Non si vede vicino alla scuola nemmeno l’ombra di un agente da mesi – ci spiega -. Di solito si presentano e si mettono in corrispondenza della rotatoria, a 50 metri dal plesso, per far impedire che le auto parcheggino”.

“Questa mattina, all’uscita da scuola, un papà è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali – continua -. Per fortuna non è successo nulla di grave e se l’è cavata con qualche escoriazione, ma se fosse successo a un bambino?”

“Come mai – conclude – a nessuno dei due agenti è mai venuto in mente di lasciare la rotatoria per aiutare i piccoli ad attraversare la strada? Siamo al limite della follia ed è necessario fare qualcosa per la sicurezza dei nostri figli”.