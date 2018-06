Claudio Forte, titolare del bar attiguo alla stazione di rifornimento Q8 di via Giuseppe Sangiorgi, lo aveva detto ai nostri microfoni, ma sopratutto lo aveva riferito agli agenti della Polizia Locale in più occasioni: l’immondizia davanti al suo bar non viene raccolta regolarmente, lasciando i rifiuti a marcire e provocando così una puzza terribile e un notevole disagio a clienti e passanti.

A nulla era valso il suo racconto, fino al “faccia a faccia” con gli agenti e il conseguente arresto e trasferimento in questura ammanettato come un assassino. L’amarezza più grande, oltre a ritrovarsi la fedina penale macchiata, è stata l’arrivo dei bidoni per la differenziata dopo la pubblicazione del nostro servizio.

Il comandante Palumbo, ricordiamo, ha rimarcato la versione della Polizia Locale, gli agenti, ci ha detto, non hanno commesso alcun abuso. La vicenda sta facendo il suo corso giudiziario, ma questa mattina Claudio ha acceso il cellulare e avviato la diretta su facebook. Lo stato in cui versano i bidoni della spazzatura posizionati nei pressi della sua attività è visibile a tutti.