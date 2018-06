Non c’è niente da fare, a Bari i cinghiali a Bari sono stati proprio sottovalutati. Intendiamoci, non il problema, ma proprio gli animali in quanto tali. Le soluzioni geniali, messe in atto per debellare il problema dei branchi a spasso per la città, hanno solo messo in risalto l’intelligenza della specie e in ridicolo quella di certi dipendenti pubblici. Insomma, alcuni baresi sono più stupidi dei cinghiali.

Non ci credete? Guardata il video. Qualche tempo fa, al Nuovo San Paolo, è spuntata una rete intorno al laghetto artificiale, l’intento dichiarato era quello di impedire agli animali di dissetarsi e dunque, questa l’idea machiavellica, non potendo bere, gli animali se ne sarebbero dovuti andare altrove a cercare l’acqua. Purtroppo avrebbero dovuto spiegarlo anche ai quadrupedi, che essendo all’oscuro di tutto, hanno semplicemente creato un varco sotto la rete.