Un’anziana di 73 anni è stata trasportata in gravi condizioni al pronto soccorso del Policlinico dopo essere stata investita sulle strisce pedonali in via Giulio Petroni, all’angolo con viale Kennedy. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30.

La donna è stata soccorsa in prima battuta dall’automobilista che l’aveva investita, andato poi in ospedale per sincerarsi delle sue condizioni. Sul posto è intervenuto un equipaggio del 118. Rilievi affidati alla Polizia Locale.