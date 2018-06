Arrivare a Bari dal nord della provincia oggi è davvero un’impresa. Il forte temporale di questa mattina, infatti, ha colpito soprattutto i quartieri più settentrionali della città e ha messo a dura prova il traffico cittadino.

Da Palese, passando per via Napoli e poi fino in centro, camminare in auto diventa una vera e propria impresa con circolazione fortemente rallentata o in alcuni casi totalmente bloccata.