Incidente questa mattina in viale Trisorio Liuzzi, a Bari. Due auto, per cause in via di accertamento, si sono scontrate in corrispondenza di un incrocio, nell’impatto una Peugeot 106 si è ribaltata ed ha urtato il semaforo, piegandone il palo di sostegno.

La donna alla guida della vettura è rimasta bloccata all’interno del veicolo, sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco, al momento le sue condizioni non sono note, ma è comunque cosciente.