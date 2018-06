Un vasto incendio di sterpaglie si è verificato questa mattina, intorno a mezzogiorno, nelle campagne del Nuovo San Palo, precisamente tra via Michele di Giesi e via Nicola Rotondo, ormai tristemente nota per essere una di quelle dove i cinghiali banchettano direttamente dai bidoni dell’organico rivoltati per terra.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme ed evitato guai peggiori. Nell’area interessata dall’incendio, infatti, è presente una sottostazione di servizi della Metropolitana: fosse stata raggiunta dal fuoco avrebbe potuto riportare seri danni.

