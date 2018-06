A Triggiano i Carabinieri hanno fermato tre uomini originari di Brindisi, sono tutti sospettati di essere coinvolti nel furto commesso ieri al centro commerciale Santa Caterina, a Bari. A far cadere nelle maglie della giustizia i tre sarebbe stata la macchina utilizzata per commettere il colpo, una Alfa Romeo Giulietta rubata in precedenza proprio a Brindisi, identificata dagli investigatori grazie alle immagini visionate. Sono in corso ulteriori accertamenti per appurare se siano gli autori dei furti analoghi messi a segno a Lecce e Brindisi.

print