Furti e danneggiamenti a ripetizione. La zona di piazza Diaz, proprio a pochi metri da dove qualche settimana fa sorgeva la rimpianta ruota panoramica, è diventata terra di conquista dei vandali.

Negli ultimi giorni, infatti, in molti si sono ritrovati i vetri delle proprie auto rotti, in particolare sulla parallela del lungomare Araldo di Crollalanza. Spesso si tratta di semplici danneggiamenti, ma in alcuni casi di veri e propri furti. E i resti delle incursioni si possono trovare tra le auto parcheggiate ogni mattina.

Gli episodi, infatti, avvengono soprattutto di notte ma, secondo alcuni, anche nelle ore diurne: “C’è qualcuno che si sta divertendo – denunciano i residenti della zona – Bisogna fare qualcosa. Qui non ci sono controlli e nemmeno una telecamera, anche se siamo in pieno centro. Questa zona non può diventare terra di nessuno”.