Il video è stato girato ieri, durante la prima domenica di giugno dal sapore nettamente estivo, con molti baresi che affollavano il litorale e le spiagge cittadine. Siamo in via Verdi, alle spalle della Fiera del Levante, nel parcheggio comunale. Per terra una distesa di sterpaglie essiccate fa da “pavimentazione” all’area di sosta.

Per motivi che non conosciamo, una sigaretta non spenta o una qualsiasi altra fonte, un cumulo di erbacce ha preso fuoco, a pochissima distanza dalle auto parcheggiate, per fortuna. Un metro in più o in meno e si sarebbe scatenato l’inferno.

A prescindere dal fatto che il parcheggio è ormai proprietà degli abusivi, guardando le immagini fa impressione lo stato di abbandono e incuria. Certo il parcheggio “frutta” di più nei giorni della Campionaria, ma questo non giustifica il fatto che debba essere lasciato al suo destino. Se succede qualcosa, il Comune o chi per lui ne è in ogni caso responsabile.