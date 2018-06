Cresce il trasporto urbano a Bari. Al netto dei disservizi quotidiani in cui incorrono gli autobus dell’Amtab, venerdì 15 giugno prende servizio la nuova linea 50, che collegherà con un percorso circolare piazza Moro al varco dogana – terminal crociere – stazione marittima del porto.

Questo il percorso:

Piazza Moro (capolinea), via Raffaele de Cesare, via Andrea da Bari, via Niccolò Piccinni, piazza Giuseppe Massari, corso Antonio de Tullio, interno porto (varco dogana), interno porto (terminal crociere), interno porto (stazione marittima), corso Antonio de Tullio, piazza Giuseppe Massari, via Quintino Sella, corso Italia, per tornare nuovamente in piazza Moro.

La nuova linea dovrebbe andare incontro alle esigenze dei turisti oltre che della città. Gli orari e i percorsi potranno essere consultati sul sito dell’azienda di trasporto e/o richiesti agli operatori del Numero Verde 800.450.444.