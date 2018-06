Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina in mare tra i pontili del molo San Nicola e del “Barion”. Il corpo è stato è stato avvistato dal personale del Circolo che hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Immediato l’intervento della Polizia, del 118 e degli uomini della Guardia Costiera che hanno recuperato il cadavere e lo hanno portato sul pontile. Si tratterebbe di un uomo di circa 70 anni, vestito in maniera distinta ma senza documenti e cellulare. Per questo il riconoscimento sarebbe al momento difficoltoso.

Sul posto anche il medico legale: secondo le prime informazioni, sembra che il corpo non fosse da molto tempo in acqua. Il cadavere sarà adesso portato all’obitorio per l’eventuale riconoscimento. Sembra escluso che possa trattarsi di un socio del Circolo, ma per capire cosa è successo sarà fondamentale l’aiuto delle immagini del sistema di videosorvelgianza.

