Mezzogiorno di “fuoco” al nuovo San Paolo. Così come già capitato in più occasioni negli ultimi giorni, i residenti devo far fronte ai roghi tra le sterpaglie in campagna. Oggi è il turno del cantiere della scuola abbandonata dove fumo e fiamme minacciano i cortili delle vicine abitazioni. E l’estate è appena cominciata.

print