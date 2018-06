Le immagini sono impressionanti, riprendono gli stabilimenti Bosch e Magneti Marelli completamente allagati. L’acqua entra dalle porte, dal pavimento o piove violentemente dal soffitto. Fotografie e video stanno facendo il giro della rete, suscitando lo sdegno degli operai.

In tanti si chiedono come sia possibile un simile disastro, soprattutto in virtù dei milioni di euro pubblici investiti per la costruzione e l’allestimento di quegli impianti. Il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro esplode prepotente come la bomba d’acqua che ha causato i danni che siamo in grado di mostrarvi.

Si dice che l’acqua lavi. In questo caso ha sporcato, principalmente l’idea di perfezione che in tanti hanno degli impianti produttivi di due aziende leader come la Bosch e la Magneti Marelli. Tutto è successo in mattinata. In Magneti Marelli, poi, è crollato un pezzo di solaio ed hanno interrotto il secondo turno di lavoro, anche il terzo è in forse.

