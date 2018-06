Incidente questo pomeriggio sulla via che collega Adelfia a Loseto, per cause in via di accertamento un’auto è finita fuori strada proprio nel tratto in cui si restringe. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone a bordo. Stando a quanto siamo riusciti ad apprendere, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, gli agenti hanno provveduto a bloccare la circolazione a causa del carburante che si è riversato sull’asfalto. La strada è dunque chiusa al traffico per i rilievi del caso e le operazioni di pulizia e messa in sicurezza, che potrebbero richiedere del tempo.

