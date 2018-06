Un autobus dell’Amtab ieri sera, in via Enrico Dalfino, nel Nuovo San Paolo, ha allarmato i residenti del quartiere. La causa dello spavento è stato lo scoppio del compressore del mezzo.

Le dinamiche di quanto è successo non sono ancora chiare. Il danno pare possa essere stato causato da una manovra sbagliata dell’autista oppure da un cedimento casuale della parte meccanica.

La vettura numero 7037 per colpa del guasto è stata portata in officina dal carro attrezzi. Grande spavento non solo per i residenti, scesi in strada per capire quanto stesse accadendo, ma soprattutto per i passeggeri a bordo del mezzo del trasporto pubblico barese.