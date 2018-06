Il maltempo causa disagi sulla Murgia. Nella tarda mattinata di oggi la zona di Altamura è stata colpita da un violento nubifragio con annessa grandinata: l’abbondante pioggia caduta ha trasformato le strade in veri e propri fiumi con allegamenti in alcune zone della città.

In via Gravina, in particolare, alcune auto sono rimaste in panne paralizzando totalmente il traffico e rendendo necessario l’intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Nel traffico è rimasto bloccato per quasi un’ora anche un autobus delle Ferrovie Apulo-Lucane con decine di pendolari a bordo.