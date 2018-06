Tentati almeno altri due furti in appartamento ad Adelfia, in pieno giorno nelle vicinanze del parco pubblico Berlinguer.

I ladri, come nel caso di due giorni fa, non si sono fatti problemi a tentare l’assalto pur essendoci i proprietari all’interno. Dinamiche analoghe ai tentati blitz segnalati nei giorni scorsi, così come la stessa pare essere l’auto impiegata per raggiungere l’appartamento e poi darsi alla fuga: una station wagon di colore grigio.

I Carabinieri hanno intensificato i controlli, ma per il momento la coppia di ladri d’appartamento è riuscita a farla franca. Segnalazioni tempestive potrebbero aiutare i militari ad acciuffare i malviventi.