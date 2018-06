Il fenomeno dei furti in appartamento riguarda l’intera Area Metropolitana barese e non risparmia Adelfia. Vi abbiamo raccontato del professionista che si è ritrovato il ladro dietro la porta mentre col piede di porco tentava di forzare la porta alle 9 del mattino.

In quella stessa zona due giorni fa qualcuno intorno alle 6 ha fatto irruzione a casa di un 92enne approfittando della sua momentanea assenza.

I ladri non si sono fatti scrupoli, invece, la notte prima ad entrare a casa di una vedova nel cuore della notte, portandole via un televisore. In contrada Neviera del Principe lo scorso fine settimana hanno organizzato un momento conviviale in forma di protesta contro i continui furti di auto nella zona.

I Carabinieri sono impegnati al massimo delle loro possibilità per contrastare le continue incursioni, ma con l’arrivo dell’estate la situazione non potrà che peggiorare. Non solo ad Adelfia.