Dell’ex ristorante e hotel Poseidon, a Palese, ci siamo occupati ormai quasi un anno fa. La struttura, totalmente abbandonata, domina dalla sua invidiabile posizione vista mare su tutto il circondario. A distanza di tempo nulla è cambiato, perchè dalle foto che ci arrivano quotidianamente, appare chiaro che le intrusioni continuano senza sosta.

Gli ospiti della struttura oggi non sono solo i bambini che sfruttano pericolosamente questo spazio per divertirsi tra un rudere e l’altro, a loro rischio e pericolo. L’area è infatti utilizzata dai tossicodipendenti che possono agire lontano da occhi indiscreti e da alcuni malintenzionati che utilizzano questa zona franca per commettere furti nelle residenze vicine. Solo tre mesi fa la Parrocchia Stella Maris è caduta per ben tre volte nel mirino dei ladri che hanno rubato computer e altre attrezzature.

Negli ultimi giorni alcuni testimoni hanno segnalato la presenza di un incendio proprio all’interno della struttura, che sia stata opera dei soliti vandali o di qualche senzatetto in cerca di tiepore e riparo durante la notte, poco importa. Il cuore della questione è porre fine al degrado e mettere in sicurezza l’immobile, prima che qualcuno si faccia male.

