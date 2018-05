Bottiglie di birra, panchine di plastica, sedie da ufficio distrutte, rifiuti non ben classificati, e poi ancora i resti di uno scooter e perfino un tre ruote mimetizzato tra i cespugli. Sembrerebbe l’elenco di una discarica e invece siamo all’ospedale Fallacara di Triggiano.

Il perché ci sia tutta questa robaccia non è dato sapere. Di certo non si è accumulata in una notte, questo è abbastanza scontato, quello che non è chiaro è perché si sia arrivati a tanto e soprattutto non si interviene. Va da sé che in un ospedale si devono curare i pazienti, ma un occhio di riguardo all’ambiente e al decoro non guasta.

