Lo sbandierato piano di riordino sanitario del Governatore Michele Emiliano ha già dato i primi frutti. Applicato in sordina dopo i picchetti e le proteste di piazza dei mesi scorsi, l’ospedale Fallacara di Triggiano è stato riconvertito: non più nosocomio, ma bensì ricovero per senza fissa dimora, senzatetto, o barboni come si dice, fate un po’ voi.

Non ci credete? Guardate le immagini che pubblichiamo in coda al pezzo e soprattutto guardate il video: con buona pace del coordinatore del 118 barese, Antonio Dibello, persino un’ambulanza del servizio di emergenza-urgenza è stata destinata a uso giaciglio. Vuoi metter la comodità della barella?

Certo non tutti sono così fortunati, i più devono accontentarsi della sala d’aspetto del laboratorio analisi o della palazzina di Malattie infettive. Non c’è il morbido lettino, ma qui si può bere e fumare.

Ovviamente non è vero che il Fallacara è stato riconvertito in dormitorio, ma tutto il resto sì, le foto e il video lo dimostrano. Così come è vero che il personale, per evitare incontri poco piacevoli specialmente di notte, è costretto a fare il giro dall’esterno delle varie strutture. Con buona pace del servizio di vigilanza, attivato qualche mese fa.

1 di 5