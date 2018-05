Incidente mortale sulla SP 96. Intorno alle 7 di questa mattina, sulla strada provinciale che collega Bari ad Altamura, in corrispondenza dello svincolo per Binetto e Toritto, un uomo di 73 anni, Francesco Saverio Damiani Alberotanza, a bordo della sua Ferrari, si è schiantato prima su un furgone Scudo per poi finire la sua corsa sul guardrail.

Per il 73enne di Bari, non c’è stato nulla da fare. Secondo alcune indiscrezioni pare che il conducente della Ferrari abbia avuto un malore mentre era alla guida, causando così l’incidente. Il guidatore del furgone è stato trasportato in codice giallo al Policlinico di Bari. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.

