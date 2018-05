L’incubo degli automobilisti è sempre lui, l’autovelox. Temuto, odiato, in qualche caso anche “bersagliato, come nel caso di quel guidatore che per non farsi fotografare lo ha distrutto piombandogli addosso con la macchina, Lo strumento più gastemato dagli autisti si è materializzato questa mattina sulla ss96 tra Altamura e Toritto. Con il caldo di questi giorni, probabilmente anche gli agenti non saranno particolarmente contenti.

