A Santeramo in Colle i Carabinieri, dopo mirati servizi di osservazione predisposti nei pressi dell’abitazione di un 45enne del luogo decisi per il via vai sospetto di numerosi giovani, hanno proceduto alla perquisizione di una tavernetta di pertinenza dell’abitazione.

Durante le operazioni i militari hanno rinvenuto cocaina ed hashish; gli stupefacenti erano nascosti all’interno di alcuni mobili. In particolare, nel porta televisore hanno rinvenuto un involucro in cellophane contenente 5 panetti di hashish del peso complessivo di 524 grammi, mentre in un’anta hanno recuperato un altro involucro con 45 grammi di cocaina.

Nell’intercapedine di un tavolo i Carabinieri hanno anche coperto un bilancino di precisione, nastro adesivo e forbici necessari per confezionare e pesare lo stupefacente, insieme a 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio già posta in essere. L’uomo è finito ai domiciliari in attesa di giudizio.

