All’arrivo dal mare della statua di San Nicola, come da tradizione, sono state accese le luminarie di piazza del Ferrarese. Ironia della sorte, però, subito dopo il consueto ringraziamento alla ditta Paulicelli per il contributo alla messa in opera della struttura, le luci si sono improvvisamente spente, facendo rimanere al buio le migliaia di fedeli presenti.

In compenso la gente ha acceso i flash del cellulare per illuminare San Nicola. Pare che il guasto sia partito dalla centralina che fornisce l’energia elettrica necessaria all’accensione delle luminarie. L’Enel in un paio d’ore ha provveduto a ripristinare l’erogazione di energia elettrica.

