«Risulta anche noi, è una bufalissima». L’ufficio stampa di Ryanair conferma, il messaggio che sta rimbalzando via Whatsapp da un cellulare all’altro è finto, in realtà ne eravamo certi anche noi, ma a scanso di equivoci e prima di aprire il link contenuto nel testo abbiamo voluto verificare.

“Ryanair dà 2 biglietti gratuiti per celebrare il loro 34° compleanno, clicca qui per ottenere i biglietti gratuiti http://www.ryanaır.de/biglietti” questo il testo che potrebbe arrivare anche voi. Non cliccate per nessun motivo sull’indirizzo internet, se provaste a cercarlo con google scoprireste che è già stato segnalato per phishig, ovvero come un sito che si spaccia per qualcun altro.

“È già successo in passato, purtroppo ormai lo sappiamo” hanno aggiunto dalla compagnia low cost più famosa del mondo, e in effetti solo 4 mesi fa il compleanno da festeggiare con lo stesso regalo era il 33°. Si vede che per le bufale il tempo vola.