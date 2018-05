“200 Controlli? No, sono 204” Giovanni Padovano, il titolare del Bulldog Café di via Toti, non ci sta e rilancia. Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato la versione dell’imprenditore costretto a chiudere il suo locale a causa degli eccessivi controlli scaturiti, a suo dire, dalle segnalazioni anonime dei vicini.

Sul caso sono in corso le verifiche della Polizia Locale mentre il consigliere comunale Giuseppe Carrieri è pronto a portare la questione sul tavolo della Commissione Trasparenza convocando anche il comandante Michele Palumbo.

Intanto, da una nostra parziale verifica, pare che il signor Padovano abbia ricevuto un solo verbale per occupazione di suolo pubblico: aveva posizionato una staccionata all’esterno del locale ma ad un’altra attività di fronte a quella di via Toti che tra l’altro adesso ha venduto.

Padovano quindi conferma i 204 controlli: non vere e proprie ispezioni, spiega, ma “visite” da parte della Polizia Locale. Una delle ultime è avvenuta lo scorso 17 maggio mentre l’imprenditore era assente: i vigili si sarebbero presentati in via Toti fotografando tutto l’esterno del locale prestando particolare attenzione alle scritte sulla facciata.

Noi non stiamo dalla parte di Padovano: il nostro intento, come sempre, è quello di raccontare storie cercando di fare di volta in volta in volta chiarezza su quanto accade.