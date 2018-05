Ieri a Bitonto la Polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato 30enne Gognadze Dimitri ritenuto responsabile del reato di furto. L’operazione segue un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità austriache.

Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio e di monitoraggio delle persone sottoposte a misure restrittive, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del 30enne. Il malvivente era stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare poiché, lo scorso mese di dicembre, era stato tratto in arresto in flagranza di reato per furto e possesso di arnesi atti allo scasso: l’uomo, utilizzando questi attrezzi, si stava furtivamente introducendo in un’abitazione del centro.

Dagli accertamenti effettuati, il 30enne è risultato destinatario del mandato d’arresto europeo e, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.