Assenteismo e truffa ai danni dell’Autorità portuale. Si arricchisce di un nuovo capitolo l’indagine sul clan Capriati, coordinata dalla pm antimafia Isabella Ginefra, che portò all’arresto di 18 esponenti del gruppo mafioso. A questi si aggiungono anche una decina di nuovi indagati.

Come rende noto la Gazzetta del Mezzogiorno, ai reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dall’uso delle armi e porto e detenzione di armi si aggiunge anche il reato per truffa.

Nel mirino delle indagini sono finiti una decina di dipendenti della cooperativa Ariete, che gestisce il servizio di viabilità nello scalo marittimo. Secondo quanto riferisce il quotidiano, durante i turni di servizio, i dipendenti si sarebbero dedicati a tutt’altre mansioni.

In alcuni casi era per affari personali ma il più delle volte pare che si trattasse di incarichi da sbrigare per conto del clan. Uno dei casi in particolare risale al 2017: uno dei dipendenti aveva trasportato, a bordo di un’auto di servizio, una pistola calibro nove dal porto a piazza San Pietro, nel cuore di Bari.

A riferirlo agli inquirenti è stato il pentito 38enne Nicola De Santis. Lo steso che ha spiegato come a curare il carico sia stato un dipendente della società considerato affiliato al clan: il 34enne Vito Genchi, già responsabile viabilità di Ariete e indagato nel primo filone dell’inchiesta della Dda.

La cooperativa però fa sapere che il personale è stato ereditato dalla società che prima gestiva la viabilità portuale e che tre dipendenti sono stati sospesi in merito all’inchiesta. Intanto, mentre la procura si muove in altre direzioni, al porto lunedì 21 maggio ci sarà lo sciopero delle guardie giurate della Porti Levante Security, addette alla sicurezza dello scalo, in merito alle ferie negate nei mesi estivi.