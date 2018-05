Grande paura nella notte sulla statale 16: per cause ancora da chiarire un’automobile si è ribaltata all’altezza dello svincolo per Polignano per fortuna senza coinvolgere altri mezzi. La persona alla guida dell’auto è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente, oltre a un’ambulanza del 118, anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per i rilievi di rito. Data l’ora non si sono registrati particolari disagi per il traffico.

1 di 3