A Palo del Colle, con l’accusa di Detenzione ai fini di spaccio è stato tratto in arresto S.A., 36enne di Bitetto, con precedenti specifici a suo carico. Il via vai sospetto di veicoli in Contrada Tagliadigito ha messo in allerta i Carabinieri, che hanno così deciso avviare una attenta attività investigativa mediante servizi di osservazione dovuta.

I militari hanno sorpreso il 36enne alla guida di un motociclo, privo di patente di guida perché mai conseguita, nonché con svariati grammi di eroina, di cocaina e hashish, pronti per lo spaccio, insieme al relativo materiale per il confezionamento.

Tratto in arresto, è stato condotto presso la propria abitazione a Bitetto in attesa del rito per direttissima e convalida dinnanzi al Tribunale di Bari. Nella circostanza sono state elevate anche le contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada per un totale di 5mila euro, con relativo sequestro del veicolo.