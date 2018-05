Domenica scorsa una paziente dell’Oncologico è precipitata dal balcone della struttura. Scongiurato il peggio, la Fials ha chiesto che sia aperta un’inchiesta per stalibile le cause che hanno potato al drammatico evento e attivare delle pratiche preventive.

Pubblichiamo l’esposto ricevuto da Domenico Romano Losacco, Segretario Aziendale FIALS.

“Dalle notizie pubblicate – sottolinea il segretario – risulterebbe che la paziente, sia caduta rovinosamente da uno dei balconi attigui alle stanze di degenza senza essere fortunatamente, in pericolo di vita”

“Alla luce dei fatti esposti, sembrerebbe che nessuna responsabilità possa essere imputata al personale Area Comparto – ha proseguito Losacco – per questo chiedo l’apertura di una inchiesta interna finalizzata ad individuare le cause scatenanti l’evento le eventuali soluzioni preventive atte a scongiurare il ripetersi di fenomeni simili”.

“Segnalo la necessità di procedere a far bloccare le finestre delle stanze di degenza utilizzando il metodo vasistas e allo stesso tempo segnalo la necessità di mettere in sicurezza le scale interne dell’ala ospedaliera, vi sono – ha concluso il segretario – ringhiere troppo basse che andrebbero accessoriate con dei plexiglass, essendo pericolosissime in caso di soggetti in preda a raptus o crisi depressive”.