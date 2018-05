Nascondeva in un sottano preso in affitto, nel centro di Molfetta, hashish e marijuana. Per questo un giovane molfettese è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È la scoperta fatta l’altro pomeriggio a Molfetta, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno arrestato un 20enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine.

I militari, durante uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati attirati dal comportamento alquanto strano di alcuni giovani che, in diversi orari della giornata, accedevano all’interno di un sottano, sostavano per alcune ore, uscendo guardinghi, come se avessero qualcosa da nascondere. L’irruzione nel locale confermava i sospetti e consentiva di trovare addosso al 20enne, diverse dosi di marijuana, nonché cospicue somme di danaro.

Durante le operazioni di ricerca, all’interno dei mobili, i Carabinieri si sono trovati di fronte ad un vero mercato della droga: un chilo e settecento grammi di marijuana, suddivisa in centinaia di dosi, due panetti di hashish e numerose stecchette per complessivi 130 grammi, nonché materiale per il confezionamento, bilancini di precisione per pesare la droga da porre nelle bustine di cellophane e diversi coltellini per tagliarla. Scattato quindi inevitabilmente l’arresto, il 20enne è stato poi trasferito presso il carcere di Trani.