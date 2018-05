Verso le 10 di questa mattina una donna di 35 anni è stata accoltellata alla schiena e a un braccio in via Togliatti, a Molfetta. Stando a quanto riferiscono alcuni testimoni, ad aggredire la vittima sarebbe stata un’altra donna. Per sfuggire alla furia della malintenzionata, la poveretta si è rifugiata nell’ufficio vaccinazioni della Asl, dove ha trovato fortunatamente riparo. Trasportata al Pronto Soccorso dagli operatori del 118, non sarebbe in pericolo di vita.

Al momento, l’ipotesi più accreditata alla base del gesto violento è quella del movente passionale, ma non si escludono altre possibilità. L’autrice dell’aggressione è riuscita a scappare dal luogo dell’aggressione e a far perdere le sue tracce, ma avrebbe le ore contate.