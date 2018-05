Sono due i mezzi coinvolti nell’incidente che si è verificato verso le 13.30 sulla statale 96 all’altezza di Modugno, in direzione Bari. Per cause ancora da chiarire sono venute a contatto una Opel Agila e un furgone: quest’ultimo si è ribaltato mentre l’auto è finita a sbattere sul guardarail di una stazione di servizio.

Sul posto gli uomini della Polizia Stradale e i soccorritori del 118: l’uomo alla guida del furgone è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni non sembrano particolarmente gravi. Traffico bloccato e completamente in tilt con numerosi chilometri di coda verso il capoluogo.

