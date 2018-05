Nuovo capitolo del manuale di guida alla barese, nella lezione di oggi affrontiamo il problema degli spazi, ovvero come crearne dove non c’è, detto anche “guidare come se giocassi alla Playstaion” oppure come fossi in sella allo scooter.

In viale Unità d’Italia, questa mattina, una Ford scura, una Panda Gialla e un autobus dell’Amtab si sono ritrovati fianco a fianco, diciamo così. Da una prima verosimile ricostruzione della dinamica, sembrerebbe che la macchina scura abbia tentato di infilarsi tra il pullman e l’auto di costruzione italiana, probabilmente calcolando male gli ingombri di tutti.

Risultato, si è venuto a creare un vero e proprio tappo che ha impedito la circolazione stradale verso il centro della città. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma qualcuno deve ripassare la lezione. Al momento il guidatore che ha causato tutto questo è bocciato.

1 di 6